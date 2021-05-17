Российский медик назвал лучшее время для приема пищи утром

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Специалист в области диетологии и врач Андрей Бобровский рассказал, когда следует завтракать, объяснив, почему питаться в это время стоит всегда. Слова медика передают радио Sputnik.

Наиболее идеальным временем для приема еды после того, как человек проснулся, по словам эксперта, являются первые полтора часа следующие за пробуждением.

- Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, - приводят слова врача в издании.

Кроме того, медик порекомендовал придерживаться нормированного графика приема пищи по утрам, однако в выходные им можно пренебречь. Обусловлено исключение тем, что два дня никак не повлияют на здоровье. Помимо того, отмечается, что пищеварительная, а также нервная системы приспосабливаются, что в будущем сможет позволить человеку потреблять разумное количество еды.


Также врач связал вечернее или ночное желание есть с отсутствием приема еды утром. При этом, отмечается, что пищу в позднее время потребляют около 40 процентов людей, имеющих проблемы с лишним весом. Для них же диетолог порекомендовал постараться принимать пищу утром через силу. Несмотря на это, те, кто не страдают ожирением, могут и дальше нормально обходиться без завтрака, если соответствующая привычка у них не выработалась ранее.

Да!
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