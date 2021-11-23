Российский комик откажет кемеровчанам без QR-кодов в посещении своего шоу

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Известный в России и Казахстане юморист Евгений Чебатков проведет выступление в кузбасской столице для граждан с QR-кодами и медицинскими справками.

Жители областного центра без QR-кодов о вакцинации, отрицательных ПЦР-тестов или медицинского отвода от прививки, не попадут на выступление казахстанского и российского юмориста, который будет веселить кемеровчан 4 декабря в ГЦС "Кузбасс". Соответствующее заявление появилось на официальном сайте комика.


При этом на прошлой неделе все желающие попасть на шоу могли приобрести билеты без каких-либо ограничений.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы раскритиковали вечеринку в Шерегеше за нарушение антиковидных мер.

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