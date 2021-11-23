Российский комик откажет кемеровчанам без QR-кодов в посещении своего шоу

Жители областного центра без QR-кодов о вакцинации, отрицательных ПЦР-тестов или медицинского отвода от прививки, не попадут на выступление казахстанского и российского юмориста, который будет веселить кемеровчан 4 декабря в ГЦС "Кузбасс". Соответствующее заявление появилось на официальном сайте комика.

При этом на прошлой неделе все желающие попасть на шоу могли приобрести билеты без каких-либо ограничений.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы раскритиковали вечеринку в Шерегеше за нарушение антиковидных мер.