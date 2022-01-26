Российский кинолог дал советы по защите от агрессивных собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, как нужно себя вести с бродячей собакой.

На фоне общего роста бродячих собак по стране, российский эксперт Владимир Голубев дал совет, как себя вести в опасной ситуации.


Он отметил, что бродячая собака не нападет просто так. Повышенная агрессия у пса может быть вызвана нахождением на его территории, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство, передал Голубев журналистам РИА "Новости".

— Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте", — добавил он.

Агрессивное поведение можно распознать и избежать нападения.

Ранее кузбассовцы сообщили о нашествии злых бродячих собак.

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