Российский кинолог дал советы по защите от агрессивных собак

На фоне общего роста бродячих собак по стране, российский эксперт Владимир Голубев дал совет, как себя вести в опасной ситуации.
Он отметил, что бродячая собака не нападет просто так. Повышенная агрессия у пса может быть вызвана нахождением на его территории, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство, передал Голубев журналистам РИА "Новости".
— Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове – это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте", — добавил он.
Агрессивное поведение можно распознать и избежать нападения.
Ранее кузбассовцы сообщили о нашествии злых бродячих собак.
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