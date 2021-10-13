Российский кардиолог сообщила о факторах риска и высокой частоте развития тромбоза при COVID-19

По словам заведующей лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, Наталья Воробьева, COVID-19, будучи острым инфекционным заболеванием, приводит в действие системы свертывания крови. Именно она в тяжелых случаях является причиной развития тромбозов или тромбоэмболии.

В основном на фоне коронавируса у пациентов возникают инфаркты миокарда, инсульты, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Причем последние два проявляются чаще остальных.

Как отметила врач-кардиолог, из-за трудности диагностики точно оценить частоту образования тромбоза сложно, однако последние исследования говорят о достаточно высокой вероятности появления этого осложнения - 20-30%. Дополнительными факторами риска в данном случае остаются различные патологии, онкология, диабет, ожирение, беременность, ранний послеродовый период и даже малоподвижность, которая свойственна всем заболевшим из-за соблюдения постельного режима.

Наталья Воробьева также добавила, что в некоторых случаях развитие тромбоза становится непосредственной причиной смерти пациента, передает пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.