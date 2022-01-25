Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил журналистам РИА "Новости" о том, что человек, который ранее не болел коронавирусной инфекцией, предрасположен к заражению "омикроном" .

Специалист отмечает быстрый рост заболевших, так как скорость распространения нового штамма больше, чем у "дельты".

Напомним, медики зафиксировали в Кузбассе первого больного со штаммом "омикрон".