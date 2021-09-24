Российский инфекционист назвал ряд обязательных анализов для переболевших COVID-19

В беседе с представителями издания "Известия" специалист пояснил, что даже при бессимптомной форме заболевания последствия коронавируса могут проявиться в долгосрочной перспективе.

При этом, симптоматика после перенесенной болезни может быть разнообразной. Как утверждает эксперт, одной из главных мишеней опасной инфекции являются клетки эндотелия (внутренняя выстилка сосудов). Когда они повреждаются, образование тромбов возможно в любой части организма.

Анализы сдаются после того, как пройдет от четырех до шести недель после начала появления симптомов коронавируса в случае, если улучшения состояния не наблюдается. Также их лучше сделать, когда возник рецидив или появились новые симптомы.

В перечень базового набора тестов входит общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), биохимия крови — С-реактивный белок (СРБ), а также АлТ, АсТ, ГГТ — биохимические показатели, устанавливающие наличие или отсутствие патологических процессов в печени. Помимо вышеуказанных анализов, переболевшему нужно сдать мочевину, креатинин и Д-димер.

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