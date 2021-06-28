Российский гепатолог рассказал о причине сонливости днем

Симптомами патологии этого органа могут быть рвота, тошнота, тяжесть в правом подреберье, желтизна кожи и белков глаз.
- Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени, - рассказал Дмитрий Монахов.
Врач порекомендовал для профилактики здоровья печени придерживаться средиземноморской диеты, совершать физические нагрузки и принимать омега-3, передает слова Дмитрия Монахова "Пятый канал".
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