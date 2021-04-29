Российский эпидемиолог рассмотрела риск тяжелого переноса COVID-19 среди беременных

Как объяснила эпидемиолог в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика», шансы осложнения формы заболевания при COVID-19 могут быть у беременных несколько выше, чем у остальной популяции.

Однако, как подчеркнула Пшеничная, факторы риска остаются одинаковыми как для беременных, так и для других категорий граждан.

- Вертикальная передача (от матери к ребенку) заболевания возможна, но встречается крайне редко, - дополнила представитель Роспотребнадзора.

Эпидемиолог также отметила, что несмотря на возможность такой передачи COVID-19, точно ученым еще не удалось установить, как именно это происходит.

Кроме того, Пшеничная подчеркнула важность того, что клиницистам необходимо проводить тромбопрофилактику у беременных даже в том случае, если заражение вирусом она переносит в легкой форме. Обусловлена рекомендация тем, что риск проявления осложнений у таких пациентов может быть выше.