Российский эпидемиолог рассмотрела риск тяжелого переноса COVID-19 среди беременных

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что беременные имеют более повышенные риски перенести COVID-19 в тяжелой форме, чем другие категории граждан. Слова эксперта передают РИА «Новости».

Как объяснила эпидемиолог в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика», шансы осложнения формы заболевания при COVID-19 могут быть у беременных несколько выше, чем у остальной популяции.


Однако, как подчеркнула Пшеничная, факторы риска остаются одинаковыми как для беременных, так и для других категорий граждан.

- Вертикальная передача (от матери к ребенку) заболевания возможна, но встречается крайне редко, - дополнила представитель Роспотребнадзора.

Эпидемиолог также отметила, что несмотря на возможность такой передачи COVID-19, точно ученым еще не удалось установить, как именно это происходит.


Кроме того, Пшеничная подчеркнула важность того, что клиницистам необходимо проводить тромбопрофилактику у беременных даже в том случае, если заражение вирусом она переносит в легкой форме. Обусловлена рекомендация тем, что риск проявления осложнений у таких пациентов может быть выше.

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