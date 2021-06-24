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Российский эксперт заявил о последствиях неосторожных высказываний в Сети

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О последствиях, которые могут повлечь за собой неосторожные высказывания на просторах Сети, рассказал создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов.

Данные, оставленные пользователями в соцсетях, принято считать персональными и любое неосторожное высказывание или действие может повлечь за собой очень серьезную ответственность для человека, заявил специалист.

– Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется в интернете и может быть использовано против вас. Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документ, – цитирует агенство "Прайм" Антипова.

Кроме того, оставленные на просторах Интернета данные будут храниться в Сети на протяжении трех лет. При этом смена имени и фамилии в аккаунте не гарантирует анонимности пользователям. По этой причине эксперт советует быть осторожным в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.

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