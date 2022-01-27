Российский эксперт спрогнозировал дату спада заболеваемости COVID-19

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Руководитель центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров указал, когда коронавирус в России пойдет на спад.

Сотрудники кафедры математического моделирования энергетических систем Санкт-Петербургского университета разработали математическую модель CIR. Благодаря ей стало возможным прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. Специалист на основании полученных данных высказался о предполагаемом сроке спада заболеваемости COVID-19.

— Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", — рассказал Виктор Захаров журналистам ТАСС.

По словам эксперта, максимальные цифры заражения могут превысить 120 тысяч случаев по стране.


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