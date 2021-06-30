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Российский эксперт сообщил об опасности полной зарядки и разрядки телефона

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IT-эксперт Борис Бочкарев сообщил, что полная зарядка и полная разрядка вызывает сокращение срока работы аккумулятора.

Бочкарев сказал, что зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, уменьшают срок службы аккумуляторной батареи.

Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% - маркетинговый ход, - заявил Бокарев.

Также он поделился, что если оставить телефон заряжаться на ночь, то ничего не произойдет, и телефон не пострадает, так как при полной зарядке аккумулятор прекратит подачу тока самостоятельно.


Если у вас двух- или трехфазный счетчик подачи электроэнергии, то лучше заряжать телефон в ночное время, потому что это выгоднее, сообщил IT-эксперт РИА "Новости".

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