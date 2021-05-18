Российский эксперт рассказала о способах обмана на кассе

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Жители России продолжают сталкиваться с мошенничеством на кассах в различных магазинах. О новых способах обмана в организациях с товарами на продажу рассказала специалист торгового дела Алиса Храмова. Ее слова передают журналисты агентства «Прайм».

Наиболее распространенным видом обмана на кассе сейчас, по мнению эксперта, является внесение лишнего товара в чек. Однако сделать это очень трудно, если человек приобретает в организации один или два товара. Периодически случается это именно тогда, когда в чек вбиваются множество различных позиций.

- Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза, - уточнила специалист.

Также случается и такое, что в чек вносят совершенно посторонний товар, неправильно выдают сдачу или же сканируют неверный штрих-код.


Отмечается и возможность махинаций с некоторыми акциями. В пример такого сценария обмана приводится возможность существования предложения приобретения двух товаров по цене одного. Так, если человек не знает о его существовании, а приходит на кассу всего с одним – кассир не говорит ему о том, что в их магазине присутствует такая акция. В чек же при этом вносятся две единицы определенного товара. Покупатель, оплачивая полную стоимость не знает, что покупает второй товар для продавца.

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