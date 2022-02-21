Российский эксперт рассказал об активизации мошенников в период предстоящих праздников

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Руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко поделился необычным способом мошенничества, который особенно популярен в России в период праздников.

Россияне активно пользуются онлайн-шоппингом для покупки подарков на 23 и 8 марта. В этот период сетевые мошенники наиболее часто начинают свою работу и таким образом наживаются на покупателях.


Сейчас, по словам руководителя направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петра Куценко , ипользуется новый вид мошенничества.

– Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции", — рассказал Куценко журналистам РИА "Новсти".

Россиянам приходит рассылка с промокодами и те, переходя по ссылке, получают pdf-файл с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл.


Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и подписываться на новостную рассылку только на официальных сайтах магазинов.

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