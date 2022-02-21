Российский эксперт рассказал об активизации мошенников в период предстоящих праздников

Россияне активно пользуются онлайн-шоппингом для покупки подарков на 23 и 8 марта. В этот период сетевые мошенники наиболее часто начинают свою работу и таким образом наживаются на покупателях.

Сейчас, по словам руководителя направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петра Куценко , ипользуется новый вид мошенничества.

– Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции", — рассказал Куценко журналистам РИА "Новсти".

Россиянам приходит рассылка с промокодами и те, переходя по ссылке, получают pdf-файл с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл.

Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и подписываться на новостную рассылку только на официальных сайтах магазинов.