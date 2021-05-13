Российский эксперт назвал способы возвращения пропавших с флешки данных

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Исчезнувшие с флеш-носителя данные можно восстановить, объяснил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Способы, названные специалистом, передают агентство "Прайм".

В том случае, если вы заметили, что на внешнем накопителе, подключенном к компьютеру, не отображается часть или все данные – необходимо подождать, а не начинать копировать или удалять что-либо. Из-за указанных действий флешка может совсем испортиться или файлы, находящиеся на ней, безвозвратно исчезнут.


Первым делом следует проверить накопитель при помощи другого компьютера. Если ситуация остается прежней, виной может послужить именно неисправность самого носителя информации.


В этом случае эксперт порекомендовал воспользоваться специальными приложения для «оживления» флешки, сохранив данные не на ней, а на другом устройстве. После этого стоит отформатировать накопитель и провести проверку на наличие вирусом.


Однако можно обратиться и в специализированные организации. Так, привел в пример Кашкин, флешки могут починить в сервисных центрах, пишут РИА "Новости".

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