Российский эксперт назвал причину ухудшения работоспособности аккумулятора в телефоне

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Износ батареи в телефоне может привести к искажению ее изначального времени работы. Такой обозначил причину быстрой разрядки смартфона специалист в области мобильной аналитики Эльдар Муртазин. Его слова передают радио Sputnik.

В беседе с журналистами эксперт подчеркнул, что каждый аккумулятор имеет свой срок службы, исчисляемый циклами зарядки и разрядки. Как раз то, что происходит после превышения их числа и приводит к снижению работоспособности устройства, которая чаще всего проявляется в быстрой разрядке гаджета. Подобное положение может привести и к тому, что смартфон неожиданно для пользователя выключится на жаре или холоде, однако такое, как отметил эксперт, происходит только в самых запущенных случаях.


Решить проблему довольно просто - достаточно избавиться от первопричины, то есть заменить аккумулятор. Обратиться за соответствующих услуг можно в сервисные центры. Батарею поменяют в любом телефоне вне зависимости от того, разборный у него корпус или же нет.


Проводить мероприятия специалист посоветовал раз в три-четыре года, отметив, что отдавать свой телефон стоит только в официальные сервисные центры. Аргументировал позицию Муртазин тем, что в других местах могут использоваться дешевые и несертифицированные аналоги необходимых для ремонта деталей, а это же, в свою очередь, может привести к еще более серьезным проблемам вплоть до того, что телефон в какой-то из моментов его использования вздуется или загорится. Из-за этого же человек может и вовсе лишиться своего гаджета.

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