Российский эксперт назвал опасные в автомобиле действия

Со слов специалиста, влияние на движение в автомобиле могут иметь множество факторов. Из них Крохмаль выделил: использование обильного телефона, жевание жевательной резинки, а также наличие собеседника в машине. Авария может быть спровоцирована и из-за приема пищи прямо во время вождения.

- Огромное количество так называемых дурацких, не смертельных ДТП случается из-за того, что человек с набитым ртом отвлекается, - пояснил эксперт.

По его мнению, предупредить подобные действия за рулем можно именно информированием, а не штрафами.

- Надо сделать так, чтобы водитель понимал, что проще остановиться, включить аварийку, съесть свой бутерброд и передвигаться дальше с набитым желудком, - объяснил Крохмаль.

Однако употреблять напитки можно, однако для этого необходимо соблюдать определенные условия. Один из них: использование трубочки. При помощи нее же автомобилист сможет продолжать пить свой напиток, а также следить за ситуацией на дороге.