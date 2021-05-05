Российский эксперт назвал опасные в автомобиле действия

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Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль перечислил действия, которые могут привести к аварийным ситуациям на дороге. О том, чего следует избегать при езде за рулем, эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik

Со слов специалиста, влияние на движение в автомобиле могут иметь множество факторов. Из них Крохмаль выделил: использование обильного телефона, жевание жевательной резинки, а также наличие собеседника в машине. Авария может быть спровоцирована и из-за приема пищи прямо во время вождения.

- Огромное количество так называемых дурацких, не смертельных ДТП случается из-за того, что человек с набитым ртом отвлекается, - пояснил эксперт.

По его мнению, предупредить подобные действия за рулем можно именно информированием, а не штрафами.

- Надо сделать так, чтобы водитель понимал, что проще остановиться, включить аварийку, съесть свой бутерброд и передвигаться дальше с набитым желудком, - объяснил Крохмаль.

Однако употреблять напитки можно, однако для этого необходимо соблюдать определенные условия. Один из них: использование трубочки. При помощи нее же автомобилист сможет продолжать пить свой напиток, а также следить за ситуацией на дороге.

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