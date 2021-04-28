Российский диетолог рассказала о влиянии недостатка определенных витаминов на течение COVID-19

Таким образом, диетолог считает, что тяжелое течение коронавируса может быть обусловлено недостатком витаминов группы B, включая B12, и железа.

- При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зачастую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его способность противостоять инфекции, - процитировали специалиста в издании.

Помимо того, она отметила, что недостаток витамина D может негативно влиять на работу всей иммунной системы человека. Это, в свою очередь, отражается и на борьбе организма с COVID-19, то есть иммунитет начинает менее эффективно защищаться от инфекции.

Также она отметила, что тяжесть переноса COVID-19 может быть обусловлена и различными хроническими заболеваниями из-за общей ослабленности организма и снижения резервных и адаптивных способностей.

Вместе с этим, диетолог уточнила, что перед применением определенных витаминов необходимо проконсультироваться со специалистом. Обусловлена рекомендация тем, что неумелый прием указанных препаратов может навредить здоровью.