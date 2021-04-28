Российский диетолог рассказала о влиянии недостатка определенных витаминов на течение COVID-19

0
Фото:  

Эксперт в области диетологии Маргарита Макуха назвала возможные причины тяжелого течения COVID-19: специалист предположила, что недуг может протекать в сложной форме из-за недостатка двух веществ в организме. Интервью с ней опубликовали «Лента.ру».

Таким образом, диетолог считает, что тяжелое течение коронавируса может быть обусловлено недостатком витаминов группы B, включая B12, и железа.

- При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зачастую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его способность противостоять инфекции, - процитировали специалиста в издании.

Помимо того, она отметила, что недостаток витамина D может негативно влиять на работу всей иммунной системы человека. Это, в свою очередь, отражается и на борьбе организма с COVID-19, то есть иммунитет начинает менее эффективно защищаться от инфекции.


Также она отметила, что тяжесть переноса COVID-19 может быть обусловлена и различными хроническими заболеваниями из-за общей ослабленности организма и снижения резервных и адаптивных способностей.


Вместе с этим, диетолог уточнила, что перед применением определенных витаминов необходимо проконсультироваться со специалистом. Обусловлена рекомендация тем, что неумелый прием указанных препаратов может навредить здоровью.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24532

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined