Российский диетолог рассказала о негативном воздействие молока на человеческий организм

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Эксперт в области диетологии и лечебной физкультуры Ольга Шмелева, приглашенная на беседу с журналистами телеканала «Звезда», рассказала о том, почему некоторым взрослым стоит отказаться от употребления молока.

Со слов эксперта известно, что для того, чтобы лактоза расщепилась в организме человека, необходимо, чтобы его тело в достаточном количестве вырабатывал фермент лактаза. Примечательно, что указанное вещество присутствует в кишечнике людей лишь до трех-пяти лет. Именно из-за этого происходит так, что молоко, как раз и содержащее лактозу, в старшем возрасте становится причиной жидкого стула, а также других расстройств желудочно-кишечного тракта.

- Это, действительно, показатель непереносимости молока. И более чем у 90 процентов населения такая ситуация имеет место быть, это почти вариант нормы, - приводят цитату медика «Лента.ру».

Вместе с этим она отметила, что некоторые продукты из тех, которые легко могут усваиваться детьми, не всегда подходят взрослым.


Однако, если реакция на употребление указанного продукта все же не меняется с течением возраста человека, ему нет необходимости в том, чтобы ограничивать себя от его употребления. В том же случае, если неприятные ощущения начинают возникать после того, как вы пьете молоко, стоит заменить его какими-нибудь кисломолочными продуктами.

Да!
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