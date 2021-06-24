Российский биолог рассказал о влиянии жаркой погоды на распространение COVID-19

Как объяснил эксперт, за все время, пока пандемия продолжается в мире, стало известно, что колебании в температуре воздуха не имеют никакого влияния на уровень распространения COVID-19. Тем не менее, положительные аспекты косвенного воздействия все же присутствуют. Так, например, из-за жары люди, в большинстве случаев, уезжают за город, где начинают меньше контактировать друг с другом, из-за чего и снижается их риск заражения коронавирусом.

– Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций, – приводят цитату биолога радио Sputnik.

Тем не менее, подъем температуры до аномальных значений может оказать негативное воздействие на общее состояние граждан, зараженных COVID-19. Наиболее подвержены же ему те, кто страдает от хронических заболеваний, в особенности от проблем с кровеносной системой или сердцем.