Российский биолог описала мутации COVID-19

Известно, что мутации, спровоцировавшие появление новых версий COVID-19, появились в Британии, Южной Африке, Бразилии и Индии. По мнению Барановой, первый из них оказался не так страшен, как изначально казалось ученым, однако штамм действительно начал распространяться быстрее обычного коронавируса. Из-за мутации, зафиксированной в Южной Африке, повысился риск повторного заражения инфекцией. Бразильский же вариант вируса еще не был описан до конца, но уже сейчас, как отметила биолог, он считается опасным. Последний штамм, который был зафиксирован в Индии, часто называют «двойным мутантом», однако содержит в себе он около шести мутаций, две из которых, как подчеркнула ученый, являются особо «злобными».

- [Этот] мутант точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья, - приводят цитату Барановой в издании.

Специалист также уточнила, что помимо описанных выше четырех штаммов есть еще множество таких, которые она охарактеризовала как «доморощенные». В пример приводятся калифорнийский и сибирский штаммы COVID-19. Однако к текущему моменту до конца неизвестно являются ли они патогенными или нет.