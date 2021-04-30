Российский биолог описала мутации COVID-19

0
Фото:  

К текущему моменту в мире были зафиксированы четыре штамма коронавируса. Все они имеют свои отличия от первоначального варианта, начавшего распространяться в Китае. О них и том, чем они могут различаться рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова. Интервью с ученым опубликовали «Лента.ру».

Известно, что мутации, спровоцировавшие появление новых версий COVID-19, появились в Британии, Южной Африке, Бразилии и Индии. По мнению Барановой, первый из них оказался не так страшен, как изначально казалось ученым, однако штамм действительно начал распространяться быстрее обычного коронавируса. Из-за мутации, зафиксированной в Южной Африке, повысился риск повторного заражения инфекцией. Бразильский же вариант вируса еще не был описан до конца, но уже сейчас, как отметила биолог, он считается опасным. Последний штамм, который был зафиксирован в Индии, часто называют «двойным мутантом», однако содержит в себе он около шести мутаций, две из которых, как подчеркнула ученый, являются особо «злобными».

- [Этот] мутант точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья, - приводят цитату Барановой в издании.

Специалист также уточнила, что помимо описанных выше четырех штаммов есть еще множество таких, которые она охарактеризовала как «доморощенные». В пример приводятся калифорнийский и сибирский штаммы COVID-19. Однако к текущему моменту до конца неизвестно являются ли они патогенными или нет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24636

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined