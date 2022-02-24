Российский автор-исполнитель шансона Жека выступит в Кемерове

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С концертом "Лирика" в кузбасскую столицу прибудет известный музыкант и обладатель престижной премии "Шансон года" Жека. Выступление состоится в стенах местной филармонии.

Перенос концерта с 21 ноября 2021 года.

Мероприятие состоится в понедельник, 14 марта, в 19:00 по местному времени.

"Лирика" Жека (Евгений Григорьев)

Жека – постоянный участник фестивалей "Ээхх, разгуляй!", неоднократный лауреат премий "Шансон года" и "Звезды дорожного радио". Автор хитов "Кукушка", "Я как осенний лист", "Когда не нужно лишних слов", "Дорога в никуда", "ПМЖ", "Между небом и землей" и других.


Песни Евгения Григорьева стали саундтреками к отечественным фильмам "8 первых свиданий" и "Монтана", сериалам "Зайцев+1", "Дальнобойщики-3" и "Дневники доктора Зайцевой".


Евгений Григорьев вместе с музыкальным коллективом в новом концертном сезоне презентует свою сольную программу более чем в 50 городах России и Белоруссии. Положительные эмоции на живых концертах Евгения Григорьева получают люди всех возрастов и в дальнейшем эти эмоции не ослабевают – во время традиционной автограф-сессии у каждого есть возможность обняться и сделать фото с любимым артистом.


Новая музыкальная программа, конечно, не обойдется без покоривших вершины хит-парадов песен "Когда не нужно лишних слов" и "Цвета Шафрана", лиричных и нежных композиций "1000 дорог" и "Пить с ней вино" и музыкальных премьер.


Будет только живой звук, уже полюбившиеся песни с альбомов артиста, музыкальные премьеры и самое ценное – живое общение со зрительным залом.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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