Российский аллерголог рассказала об отличиях COVID-19 от ОРВИ

По словам специалиста, при COVID-19 в теле зараженного может появиться ломота, она же является ведущим симптомом при гриппе – при ОРВИ таких симптомов не наблюдается. На первый же план при заболевании ОРВИ выходят именно воспаление и отечность слизистых со стороны носа, а также боли в горле и кашель. Также медик отметила, что при последнем заболевании характерно именно чихание.

Вместе с этим, наиглавнейшим и показательным признаком заболевания COVID-19 является пропажа обоняния. Кроме того, при заражении опасной инфекцией может наблюдаться нарушение стула, диарея и боли в животе. Периодически возникают сильные боли и в голове, которые невозможно «заглушить» принятием обезболивающих.