Российский адвокат назвал способ вернуть украденные с банковского счета средства

Первым, о чем рассказал респондент агентства «Прайм», стало то, что розыском похитителей ваших денег должны заниматься непосредственно сотрудники банковской организации, клиентом которой вы и являетесь.

Также специалист в области юриспруденции отметил, что для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте. В них входят: номер карты, пин-код и иные средства идентификации. И только это лицо имеет право на то, чтобы следить за действиями кредитной организации.

В том же случае, если вы заметили, что с вашего счета были списаны средства, однако вы не имеете к этому отношения, Семенов рекомендует сразу же сообщить об этом в банк. Там же могут предложить вам заблокировать платежное устройство. Эксперт советует ответить на это согласием. Обусловлено это тем, что только так банк сможет дать вам полную гарантию того, что средства с вашего счета больше списаны не будут.

Отмечается, что в том случае, если жертва мошенника сама предоставила ему все данные для использования карты, то потерпевшему самостоятельно необходимо обратиться к полицейским.