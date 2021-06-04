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Российский адвокат назвал способ вернуть украденные с банковского счета средства

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Юрист Алексей Семенов в беседе с журналистами федерального агентства рассказал о том, как россияне могут вернуть деньги, которые были несанкционированно списаны с их счетов.

Первым, о чем рассказал респондент агентства «Прайм», стало то, что розыском похитителей ваших денег должны заниматься непосредственно сотрудники банковской организации, клиентом которой вы и являетесь.


Также специалист в области юриспруденции отметил, что для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте. В них входят: номер карты, пин-код и иные средства идентификации. И только это лицо имеет право на то, чтобы следить за действиями кредитной организации.


В том же случае, если вы заметили, что с вашего счета были списаны средства, однако вы не имеете к этому отношения, Семенов рекомендует сразу же сообщить об этом в банк. Там же могут предложить вам заблокировать платежное устройство. Эксперт советует ответить на это согласием. Обусловлено это тем, что только так банк сможет дать вам полную гарантию того, что средства с вашего счета больше списаны не будут.


Отмечается, что в том случае, если жертва мошенника сама предоставила ему все данные для использования карты, то потерпевшему самостоятельно необходимо обратиться к полицейским.

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