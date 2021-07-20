Российские звезды выступят в Новокузнецке на массовом фестивале

1
Фото:  

Концерт молодых российских звезд состоится на территории южной столицы Кемеровской области в рамках масштабного сезонного фестиваля, который организован несмотря на ужесточенные меры по противодействию распространения опасного вируса.

В рамках фестиваля "Земля. Воздух", который состоится в Новокузнецке, южную столицу Кузбасса посетят восходящие звезды российского шоу-бизнеса. Речь идет о двух юных музыкальных исполнителях: певце Егоре Шипе и артистке Дарье Гривине, которая известна широкой аудитории под сценическим псевдонимом GRIVINA.


Информацию сообщили организаторы мероприятия. Также они отметили, что "самое сумасшедшее событие этого лета" несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе состоится 31 июля в парке культуры и отдыха "Водный".

Выступления самых модных диджеев и артистов сезона! А также всевозможные активности на открытом воздухе – такое в Новокузнецке впервые, указано в тексте анонса.

Стоит отметить, что Егор Шип это звезда YouTube и соцсети Instagram, где он имеет многомиллионную аудиторию подписчиков. Кроме того, молодой человек является выпускником Академии поп-музыки Игоря Крутого. Что касается Дарьи Гривине, то уроженке Абакана славу принесло размещение своих треков на платформе "ВКонтакте".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27211

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined