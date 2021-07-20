Российские звезды выступят в Новокузнецке на массовом фестивале

В рамках фестиваля "Земля. Воздух", который состоится в Новокузнецке, южную столицу Кузбасса посетят восходящие звезды российского шоу-бизнеса. Речь идет о двух юных музыкальных исполнителях: певце Егоре Шипе и артистке Дарье Гривине, которая известна широкой аудитории под сценическим псевдонимом GRIVINA.

Информацию сообщили организаторы мероприятия. Также они отметили, что "самое сумасшедшее событие этого лета" несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе состоится 31 июля в парке культуры и отдыха "Водный".

– Выступления самых модных диджеев и артистов сезона! А также всевозможные активности на открытом воздухе – такое в Новокузнецке впервые, – указано в тексте анонса.

Стоит отметить, что Егор Шип – это звезда YouTube и соцсети Instagram, где он имеет многомиллионную аудиторию подписчиков. Кроме того, молодой человек является выпускником Академии поп-музыки Игоря Крутого. Что касается Дарьи Гривине, то уроженке Абакана славу принесло размещение своих треков на платформе "ВКонтакте".