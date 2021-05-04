Российские врачи напомнили о способах защиты от клещей

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Медики перечислили способы, которые помогут защитить здоровье россиян от таежных кровопийц в сезон их охоты.

Перед походом в лес детей и животных необходимо обработать специальными средствами от насекомых. Кроме того, защититься от укуса кровопийцы поможет правильный выбор гардероба: вещи должны быть светлых оттенков и надеты так, чтобы у клеща не было доступа к коже.


Так, врач-инфекционист Алексей Ртищев заявил, что таежные паукообразные могут быть переносчиками разных заболеваний, наиболее распространенные из них — это клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой вирусный энцефалит. При этом второй вариант встречается не во всех регионах России, а предупредить его развитие можно с помощью вакцины.

— Вакцинация рекомендуется всем детям старше года, проживающим в эндемичных территориях или выезжающим туда на летний отдых. Для создания первоначального иммунитета вводится две дозы с интервалом один-три месяца. Возможна ускоренная схема, при которой вторая доза вводится через 14 дней. Перед следующим сезоном вводится третья доза, а в дальнейшем ревакцинация проводится один раз в три года, — заявил медик.

Что касается домашних питомцев, то четвероногих друзей необходимо обрабатывать специальными средствами, а после прогулки как и людей осматривать на наличие опасных насекомых, чтобы вовремя их удалить, отметила заведующая приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ № 2 Москвы Наталья Прохорова. Об этом сообщает издание РИА "Новости".

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