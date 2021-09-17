Российские водители смогут требовать возврата денег за платные дороги

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Министерство транспорта РФ определит случаи, в которых водители получат обратно часть средств за пользование платными трассами.

По сообщениям СМИ, Минтранс России изменит правила пользования платными дорогами. Обновленные нормы содержат пункт, согласно которому пользователи подобных трасс смогут получить часть своей оплаты обратно или воспользоваться услугой безвозмездно.


Пока неизвестно, в каких именно ситуациях могут быть применены новые правила. Эксперты полагают, что это коснется тех случаев, когда автомобилист не может развить максимально разрешенную скорость из-за условий, возникших на платной трассе по вине оператора (например, из-за снега или пробки), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в министерстве.


Ожидается, что новые правила будут приняты в марте 2022 года.

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