Российские власти рассмотрят возможность премирования привившихся от COVID-19 пассажиров

По замыслу акция должна действовать в период с 25 мая по 25 августа, а сумма материального поощрения привитых граждан будет варьироваться от 500 до 5 тысяч рублей. В тексте сообщения отмечается, что подобные программы разработаны не только для авиакомпаний, но и для других транспортных организаций: РЖД, каршеринга, такси.

Кроме того, Зотов отметил, что у перевозчиков есть интерес к наиболее быстрому восстановлению пассажиропотока, а активная вакцинация, по его мнению, способна снизить риски возникновения новой "волны" китайского вируса, что вследствие сократит сроки ограничений для работы транспорта, передает издание "Известия" с отсылкой на письмо организации.

В настоящее время предложение от ОПП находится в ведомстве на этапе рассмотрения. Однако как отмечает СМИ, ссылаясь на источник в министерстве, к запуску подобной акции готовится авиакомпания S7 Airlines.