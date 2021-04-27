Российские студенты уйдут на каникулы в майские праздники

Так, замглавы министерства Дмитрий Афанасьев сообщил, что приказ будет работать, возможно, по аналогичной схеме, как и с нерабочими днями, когда студенты также отправлялись на дополнительные выходные.

Отмечается, что после приказа Минобрнауки России студенты российских вузов смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая.

– Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано, – уточнил Афанасьев, передает ТАСС.

Ранее редакция Avokado сообщала, что более 50% опрошенных работодателей из России не поддержали идею продления выходных дней в мае.