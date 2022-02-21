Российские спортсмены побили национальный рекорд по количеству медалей на Олимпийских играх

В Китае погас Олимпийский огонь и спортсмены получили свои награды. По результатам соревновательных дней, команда Олимпийского комитета России заняла второе место по общему количеству медалей и девятое в общем командном зачете.

Россия побила национальный рекорд по количеству наград на Зимних Олимпийских играх. Ранее Олимпийские спортсмены на соревнованиях в Токио завоевали 17 медалей.



В активе нашей страны 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первой стала Норвегия, серебро завоевала Германия и тройку призеров замкнул Китай.

Напомним, среди обладателей наград оказался хоккеист Андрей Чибисов из Прокопьевска, заняв второе место в финальном матче олимпиады.