Российские специалисты рассказали о первых признаках "омикрона" у детей

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Врач-иммунолог из России Николай Крючков назвал симптомы у детей, которые могут указывать на заражение "омикроном".

Российский эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, при каких симптомах у ребенка возможен коронавирус нового штамма "омикрон".


Отказ от игр, нежелание принимать пищу, вялость и общие изменения у детей могут быть первым "звоночком" заражения. Помимо этого, "омикрон" действует на систему ЖКТ, вызывая желудочно-кишечные проявления, передает слова Крючкова издание "Вечерняя Москва".


Заместитель ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов также обеспокоен ростом "омикрона" среди детского населения.


Уязвимы дети с двух до пяти лет, у которых стал появляться бронхиолит, требующий госпитализации, сообщил Горелов журналистам ТАСС


Ранее, кузбасский эксперт обозначила симптомы "омикрона".

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