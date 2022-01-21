Российский эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, при каких симптомах у ребенка возможен коронавирус нового штамма "омикрон".

Отказ от игр, нежелание принимать пищу, вялость и общие изменения у детей могут быть первым "звоночком" заражения. Помимо этого, "омикрон" действует на систему ЖКТ, вызывая желудочно-кишечные проявления, передает слова Крючкова издание "Вечерняя Москва".

Заместитель ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов также обеспокоен ростом "омикрона" среди детского населения.

Уязвимы дети с двух до пяти лет, у которых стал появляться бронхиолит, требующий госпитализации, сообщил Горелов журналистам ТАСС

Ранее, кузбасский эксперт обозначила симптомы "омикрона".