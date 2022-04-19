Российские специалисты предупредили о возможном подтоплении в Кузбассе

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций дал прогноз на неделю.
В сообщении говорится о возможных подтоплениях пониженных участков местности в Кузбассе и других регионах юга Сибири.
– Повышение среднесуточных температур воздуха, выпадение осадков, интенсивное снеготаяние и высокий уровень залегания грунтовых вод может привести к подтоплению пониженных участков местности на юге Сибирского федерального округа, – передает пресс-служба НИИ.
Напомним, ранее МЧС сообщил о высокой пожароопасности в Кузбассе.
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