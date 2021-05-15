Российские синоптики описали погоду летом в стране

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Летняя жара может установиться в России уже на следующей неделе. О грядущем изменении погоды предупредили российские синоптики, опрошенные журналистами «Известий».

Аномальная жару прогнозируют специалисты в Москве. Погода по словам экспертов-синоптиков, изменится уже в понедельник, 17 мая. Об этом журналистам сообщил ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. С его же слов, в столице России ожидается потепление до плюс 29 градусов.

- Это даже теплее, чем в июле. Еще буквально пара градусов, и был бы побит рекорд 124 летней давности. Летняя погода до 25 градусов тепла ожидается уже в выходные, - цитируют специалиста.

Ожидается также, что май перейдет в теплую летнюю погоду, которую прогнозируют и во всей средней полосе России.

- Лето будет хорошее, приятное, умеренное. Не холодное и не засушливое, - приводят цитату Евгений Тишковца в издании.

Однако, как считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова на указанной территории температура будет выше климатической нормы.


Отмечается, что теплую погоду в летнее время года ожидают и специалисты из-за рубежа. Среднемесячное же отклонение может достигнут трех градусов.

- Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие, - приводят слова Поздняковой.

Также она отметила, что в мире существует общая тенденция, исходя из которой температура воздуха растет в целом. Явление же, способствующее этому, как раз называют глобальным потеплением.


Однако, подчеркнула специалист, это не означает, что в каждый следующий сезон температура будет выше, чем в предыдущий.

Да!
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