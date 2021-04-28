Российские школьники могут начать изучать правила поведения в Сети

Таким образом, в документе, который был направлен на имя главы просвещения РФ, содержится предложение об обучении учащихся школ безопасному поведению в социальных сетях.

Формирование соответствующей инициативы Волынец обосновала тем, что зачастую несовершеннолетние становятся жертвами мошенничества в Сети. Кроме того, часто они также и вступают в различные сообщества, которые содержат призывы к суициду.

Исходя из представленного выше положения, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан отмечает, что тема интернет-безопасности крайне актуальна в реалиях современного мира, пишут RT.

Школьнику сейчас, по ее мнению, необходимо знать о том, какую информацию можно публиковать в социальных сетях, а какую нет. Вместе с этим, ребенку нужно объяснить, как вести себя в ситуации, когда он заметил фейковые новости или же предложения перевести материальные средства.

Позже на инициативу по обучению российских школьников безопасному поведению социальных сетях отреагировали в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб поддержала идею, отметив, что сейчас не все родители могут представить, какая именно угроза может поджидать их детей в Сети. По ее мнению школьники могут стать жертвой не только аферистов, но и различных сообществ в соцсетях.