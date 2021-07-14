Российские семьи назвали необходимый для существования доход

Статистики изучили финансовые потребности российских семей на оплату ежедневных расходов. В ходе исследования удалось установить, что минимальный доход родителей с детьми-инвалидами составляет 88,4 тысячи рублей (прирост на 13%). При этом у молодых семей с детьми требование немного ниже – 80,9 тысячи рублей (на 17%).

По данным экспертов, ранее в 2019 году жители страны в качестве приемлемой для оплаты необходимых товаров и услуг суммы озвучивали доход в 58,5 тысячи рублей, а позже в 2020 году сумма возросла до 60,9 тысячи рублей.

– Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года увеличилась на 4%. При этом потребительские цены на товары и услуги выросли на 7% в этот период, – отмечает Росстат, передает URA.RU.

Отмечается, что 24% домохозяйств способны без последствий для бюджета купить необходимые товары, а те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7%.