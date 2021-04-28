Российские поставщики спрогнозировали скачек цен на крупы

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Ритейлеры выяснили, что российские поставщики прогнозируют увеличение цены на некоторые крупы.

Представители нескольких торговых сетей, которые поставляют продукты на прилавки российских магазинов заявили о возможном подорожании круп. Такое решение насторожило Минпромторг, где от компаний потребовали предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции. Отмечается, что запроса "отдельно по ценам на крупы" не было, но в настоящий момент ведомство еженедельно мониторит стоимость социально значимых товаров. Информацию об этом передает издание "Ведомости".


Собеседники СМИ заверили, что поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы с февраля 2021 года. Вероятно, что их стоимость возрастет на 7,5–15% начиная с марта и апреля месяцев. Так, по предварительным данным, гречка может подорожать на 10-15%, пшено и овсяные хлопья на 3-5%, заявил руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.


Впрочем, в настоящий момент ритейлеры имеют на складах товарный запас круп по старым ценам, поэтому каждое предупреждение об увеличении цен они рассматривают индивидуально и ищут альтернативных поставщиков, а также пытаются договориться о более низкой отпускной стоимости или о ее поэтапном подорожании, уточняет Болотов.


Ранее редакция Avokado сообщала, что за минувшую неделю некоторые товары значительно подорожали в Кемеровской области, максимальный рост составил 10,8%.

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