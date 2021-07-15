Российские медики заявили о вспышке заболеваемости детей из-за снижения плановой иммунизации

Оказалось, что за минувший год на территории России без плановой иммунизации остались 23 миллиона детей, а 17 миллионов, согласно представленной статистике, не получили ни одной прививки за весь год.

Одной из основных причин снижения количества числа привитых специалисты назвали пандемию COVID-19.

– В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой разрушительных, но предотвратимых заболеваний, – цитирует РИА "Новости" главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Медики заявили, что у несовершеннолетних уже были зафиксированы вспышки кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.