Российские медики перечислили первые признаки укуса инфицированного клеща

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Врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев в беседе с РИА «Новости» объяснил, что может быть свидетельством укуса инфицированного клеща. Врач перечислил первые симптомы недуга.

Таким образом, со слов врача стало известно, что обращаться к специалисту стоит сразу же после того, как у вас начали проявляться лихорадка и сыпь на теле, особенно, если симптомы наблюдаются в эпидсезон.

- Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, - процитировали эксперта в издании.

Избавиться же от присосавшегося членистоного можно, использовав нитки. Следует поместить ее так, чтобы она обвязала клеща, а затем необходимо начать выкручивать его по часовой стрелке.


Также журналисты пообщались и с другим инфекционистом – врачом из ИКБ №2 Натальей Прохоровой. Она же пояснила, что у взрослых, а также детей после присасывания клеща наблюдаются схожие симптомы, среди которых выделяется появление температуры и сыпь на теле. Несмотря на это, медик призывает россиян не придаваться панике из-за сложившихся проблем, а оперативно ликвидировать клеща. Сделать это можно в больнице или же самостоятельно. Однако вне зависимости от того, каким способов вы воспользовались для того, чтобы избавиться от насекомого, его необходимо всегда относить на исследования, чтобы проверить на наличие клещевых инфекций, а после обратиться к врачу.

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