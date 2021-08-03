Российские медики назвали арбуз полезным для перенесших коронавирус людей

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Несколько врачей в беседе с журналистами федерального СМИ рассказали о полезных свойствах самой крупной ягоды для тех, кто переболел COVID-19.

Высказываясь о пользе арбуза для перенесших коронавирус горожан, врач-терапевт Елена Тихомирова объяснила, что после COVID-19 он "показан" пациентам, поскольку обладает выраженной антиоксидантной защитой, которая и придает ему красный цвет. Помимо того, ягода может стать неплохим источником витамина C.


Педиатр Марина Лерман в беседе с журналистами отметила, что арбуз также обладает свойством выводить из организма все токсины и шлаки, подкрепляя это все улучшение сердечно-сосудистой системы.


Однако для его потребления есть одно противопоказание: сочетание ягоды с другой пищей. Так, не стоит после его приема употреблять молочные и кисломолочные продукты, а также соленую или жирную пищу. Обусловлено рекомендация тем, что из-за такого "слияния" могут появиться риски отравления или задержки жидкости в организме, передают "Лента.ру" со ссылкой на РИА "Новости".

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