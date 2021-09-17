Российские медики начнут искать COVID-19 в мокроте и кале граждан

0
Фото:  

Эксперты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест, позволяющий обнаружить РНК коронавируса в любых биологических жидкостях.

ЦНИИ эпидемиологии зарегистрировал новый ПЦР-тест для определения COVID-19. Материалом для исследования может стать мокрота, плазма крови, содержимое легких, кал. Подобная система необходима для уточнения сделанных ранее тестов, а также для определения ковида, протекающего бессимптомно.

‒ Ахиллесова пята пандемии ‒ это как раз люди с малозаметными симптомами, которые, сами того не подозревая становятся заразны для окружающих. Поэтому очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах: таким образом мы сможем выявить заболевание на ранних стадиях, ‒ сообщает издательство "Известия" со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Сообщается, что новый тест уже начал внедряться в клиническую практику.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29035

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined