Российские медики начнут искать COVID-19 в мокроте и кале граждан

ЦНИИ эпидемиологии зарегистрировал новый ПЦР-тест для определения COVID-19. Материалом для исследования может стать мокрота, плазма крови, содержимое легких, кал. Подобная система необходима для уточнения сделанных ранее тестов, а также для определения ковида, протекающего бессимптомно.

‒ Ахиллесова пята пандемии ‒ это как раз люди с малозаметными симптомами, которые, сами того не подозревая становятся заразны для окружающих. Поэтому очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах: таким образом мы сможем выявить заболевание на ранних стадиях, ‒ сообщает издательство "Известия" со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Сообщается, что новый тест уже начал внедряться в клиническую практику.