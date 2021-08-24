Российские и европейские звезды выступят в Кузбассе на День Шахтера

День шахтера с главным праздникам города в Киселевске в 2021 году местные жители будут отмечать с размахом. Стало известно, что 27 августа там состоится торжественный концерт с российскими знаменитостями. Для горожан музыкальные композиции исполнят звездные гости Ани Лорак, Дмитрий Маликов и популярная певица Мари Краймбрери, следует из данных афиши, опубликованной в группе социальной сети "КиселевскТВ".

По времени план выступлений на сцене следующий:

19:00 - Мы русские;

19:45 - Мари Краймбрери;

20:35 - OFB/Offbeat Orchestra;

21:30 - Ани Лорак;

22:30 - Дмитрий Маликов.

Стоит отметить, что когда часы пробьют 23:20, то в небе загромыхает яркое пиротехническое шоу, которым смогут насладиться все посетители праздника.

Корреспонденту редакции AVOKADO в отделе по связям с общественностью и средствами массовой информации Минкульта Кузбасса пояснили, что регион посетит и знаменитый уникальный в своем роде вокальный проект – ViVA. В нем объединились пять солистов из лучших оперных театров России и Европы, а также звезды различных мюзиклов, участники международных ТВ-шоу, которые читают известные хиты от классики до современной эстрады в новом современном исполнении.

График выступлений запланирован в городах Кузбасса на числа:

25 августа – Междуреченск;

26 августа – Новокузнецк;

27 августа –Прокопьевский район;

28 августа –Прокопьевск.

Кроме того, представители ведомства отметили, что власти каждого из муниципалитетов Кемеровской области самостоятельно определяют звезд, приглашенных на праздничный концерт. По этой причине информация о торжественных концертах в других городах в настоящий момент недоступна.