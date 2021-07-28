Российские гимнастки завоевали олимпийское золото в командном многоборье

Гимнастки из России выиграли в командном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Победный результат девушек составил 169.528 балла.



В состав команды РФ по спортивной гимнастике вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место на пьедестале почета заняли конкурентки из США. Разрыв с победительницами соревнований по итогам всех выступлений составил более трех баллов. Третье место и бронзовая награда досталась гимнасткам Великобритании.