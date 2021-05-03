Российские аналитики спрогнозировали рост цен на продукты в мае 2021 года

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Продукты на прилавках российских магазинов могут подорожать в связи с ростом инфляции, которая увеличилась на фоне ослабления положения рубля. К такому выводы пришли аналитики.

По состоянию на май 2021 года инфляция в России составила 5,7%, соответствующий прогноз ссылаясь на данные Росстата предоставило издание РИА "Новости".


Таким образом, рост инфляции начал ускоряться в июне 2020 года, тогда власти отменили большинство коронавирусных ограничений, однако, на фоне ослабевшего положения рубля и стремительного роста цен на некоторую категорию продуктов питания к концу минувшего марта она разогналась до 5,8%.


По итогам года Банк России ждет темпы роста цен 4,7-5,2%, а в середине 2022 года — возвращения инфляции к целевому значению около 4%. Так, в мае инфляция вызвана ростом цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебоями в поставках. Аналитики уверены, что на текущую ситуацию на рынке оказало влияние и снятие ограничений, вызванных распространением китайского вируса на территории России, и спрос жителей.


Вывод: в ближайшем будущем россияне должны быть готовы к увеличению стоимости на некоторые товары и продукты. При этом в мае будут действовать и сдерживающие инфляцию факторы: правительственные меры ограничения роста цен на ряд социально значимых товаров, постепенное ужесточение монетарной политики Банком России, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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