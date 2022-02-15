Российская юмористка из Stand Up отказалась выступать на кемеровской сцене

Известная юмористка шоу Stand Up, а также победительница "Открытого микрофона" на ТНТ Елена Новикова отменила свой концерт в кузбасской столице, следует из информации, размещенной на сайте kassy.ru

Причина такого решения не раскрывается. Ранее ее концерт был назначен на 28 февраля на сцене ночного клуба Nebo.

Сама же актриса сложившуюся ситуацию никак не прокомментировала. Кроме того, город Кемерово все еще прописан в ее гастрольном списке. Также своим чувством юмора Новикова хотела порадовать новокузнечан 27 февраля. Билеты до сих пор в продаже, их цена варьируется от 1600 до 2200 рублей.