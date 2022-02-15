+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Российская певица обматерила детей на кемеровской набережной

0
Фото:  

Российская певица Слава, которая неоднократно становилась лауреатом разных музыкальных премий, при виде кемеровских детей не смогла найти цензурных слов.

Об инциденте с несовершеннолетними популярная певица рассказала в своих социальных сетях. Со слов Славы, во время прогулки по кемеровской набережной в Центральном районе города она заметила детей, игравших в смертельные игры.


Из опубликованных "Байкал24" кадров следует, что двое ребят перелазили через ограждение на сторону, где находится крутой склон к Томи, не осознавая опасности своих действий. Неравнодушная актриса не смогла обойти ситуацию стороной, правда способ для "спасения" малолетних она выбрала своеобразный обматерила сорванцов.

Мат стоял на всю набережную – заключила гостья кузбасской столицы.

Послушались ли юные кемеровчане Славу не уточняется.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети появилась информация, что популярная в России юмористка отменила свой кемеровский концерт, который был запланирован на последний день февраля.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33676

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined