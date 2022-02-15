Российская певица обматерила детей на кемеровской набережной

Об инциденте с несовершеннолетними популярная певица рассказала в своих социальных сетях. Со слов Славы, во время прогулки по кемеровской набережной в Центральном районе города она заметила детей, игравших в смертельные игры.

Из опубликованных "Байкал24" кадров следует, что двое ребят перелазили через ограждение на сторону, где находится крутой склон к Томи, не осознавая опасности своих действий. Неравнодушная актриса не смогла обойти ситуацию стороной, правда способ для "спасения" малолетних она выбрала своеобразный – обматерила сорванцов.

– Мат стоял на всю набережную – заключила гостья кузбасской столицы.

Послушались ли юные кемеровчане Славу не уточняется.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети появилась информация, что популярная в России юмористка отменила свой кемеровский концерт, который был запланирован на последний день февраля.