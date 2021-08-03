Россиянки смогут работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

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В минтруде РФ сократили перечень профессий, которые недоступны женщинам. Так, из списка убрали авиамехаников и инженеров, которые обслуживают самолеты.

Ведомство подготовило соответствующий приказ, который вступает в силу 1 марта 2022 года.

— Приказ министерства признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, — сообщила ТАСС глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко.

Речь идет о работе авиамехаником по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу. Кроме того, подпункт включает деятельностью инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов.


Ранее Минтруд подготовил проект документа, который теперь будет реализован.

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