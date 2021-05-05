Россияне заметили «флаги Франции» на городской площади в Нижневартовске

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Фото:  

Центральную площадь в Нижневартовске «украсили флагами зарубежной страны», а также транспарантами в честь празднования Дня Победы. О своих наблюдениях местные жители рассказали в Сети.

Информация о том, что в городе были установлены «флаги Франции» появилась в социальных сетях еще 1 мая. Вместе с сообщением местные жители предоставили и доказательства – фотографии, на которых запечатлено описанное ими место, пишут "Лента.ру"


По снимкам можно заметить, что на площади, о которой написали россияне, были установлены плакаты, которые посвящены Великой Отечественной войне, а также скульптура «1941». Чуть выше над ними расположены флаги, состоящие из трех цветов: белого, синего и красного, который пользователи Сети и посчитали французскими.


За разъяснением к представителям городской администрации обратились журналисты РИА "Новостей". Им власти пояснили, что у здания были установлены отдельные полотна, которые были расположены вертикально в той последовательности, которую имеет российский флаг, то есть – белый, синий, красный. Однако среднее полотно синего цвета находится глубже остальных поэтому форма конструкции выглядит так, что вызывает ассоциации с флагом Франции.

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