Россияне заметили «флаги Франции» на городской площади в Нижневартовске

Информация о том, что в городе были установлены «флаги Франции» появилась в социальных сетях еще 1 мая. Вместе с сообщением местные жители предоставили и доказательства – фотографии, на которых запечатлено описанное ими место, пишут "Лента.ру"

По снимкам можно заметить, что на площади, о которой написали россияне, были установлены плакаты, которые посвящены Великой Отечественной войне, а также скульптура «1941». Чуть выше над ними расположены флаги, состоящие из трех цветов: белого, синего и красного, который пользователи Сети и посчитали французскими.

За разъяснением к представителям городской администрации обратились журналисты РИА "Новостей". Им власти пояснили, что у здания были установлены отдельные полотна, которые были расположены вертикально в той последовательности, которую имеет российский флаг, то есть – белый, синий, красный. Однако среднее полотно синего цвета находится глубже остальных поэтому форма конструкции выглядит так, что вызывает ассоциации с флагом Франции.