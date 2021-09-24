Россияне столпились в стихийные очереди за новым iPhone 13

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Жители крупных российских городов устроили массовое столпотворение у магазинов, запустивших в продажу новую линейку смартфонов от Apple.

Так, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге люди столпились в гигантские очереди за новым iPhone13. Желающих стать обладателями смартфона от американской корпорации собралось больше нескольких сотен.


Отметим, что линейка новых смартфонов от Apple включает в себя iPhone 13 mini (от 69 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей), сообщает "Российская газета".


По данным указанного издания, россиянам больше всего пришлась по душе голубая модель смартфона.


Тем временем на сервисах объявлений то и дело появляются интересные услуги, актуальные на такой случай: люди предлагают отстоять за них гигантскую очередь за 200-500 рублей в час.

Да!
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