Россияне смогут оформить прописку дистанционно

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Граждане РФ получат возможность оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг.

Все россияне смогут оформить прописку через Госуслуги. Граждане получат возможность подать заявление и получить свидетельство о прописке без посещения органов регистрационного учета.

‒ Планируемый срок реализации ‒ 2023 год, ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Напомним, что с 1 июля 2022 года возможность дистанционного оформления прописки получат дети до 14 лет. Для этого их законным представителям нужно будет предоставить соответствующее заявление, а само свидетельство о регистрации может быть направлено в личный кабинет на Госуслугах.

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