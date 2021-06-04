Россияне отдохнут десять дней на новогодних каникулах в 2022 году

По словам Котякова, в 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы. Они стартуют уже с 31 декабря 2021 года и будут длиться до 9 января 2022 года.

– На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней – к 31 декабря добавится 9 дней в январе, – приводит слова министра труда ТАСС.

Также он добавил, что 31 декабря в 2022 году выпадает на субботу, поэтому тоже будет выходным.

Кроме того, Котяков рассказал, что продолжительные выходные ожидают россиян и в майские праздники в 2022 году. Он отметил, что в первых числах мая и ко Дню Победы будет по четыре нерабочих дня.