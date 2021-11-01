Одна из фотографий возмутила зрителей аккаунта Артемия Лебедева в социальных сетях. Оказалось, что изобретать разместил пост в честь Дня Всех Святых. К серии кадров, связанных с празднованием Хэллоуина, он прикрепил снимок с охваченным огнем залом кинотеатра, что разгневало аудиторию дизайнера.

В картинке, по мнению пользователей Сети, можно увидеть отсылку к страшной трагедии, когда в 2018 году в городе Кемерово загорелся крупный ТРЦ "Зимняя Вишня". Пожар унес жизни 60 человек, среди погибших большая часть – дети.

Многие комментаторы посчитали публикацию неуместной и заявили, что подобного рода вещи – это не повод для шуток.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".