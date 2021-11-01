Россияне обругали известного дизайнера за напоминание о пожаре в кемеровской "Зимней вишне"

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Публикацию российского изобретателя и дизайнера Артемия Лебедева в социальных сетях яростно раскритиковали пользователи Сети за то, что она напомнила им о трагедии в кемеровской "Зимней вишне".

Одна из фотографий возмутила зрителей аккаунта Артемия Лебедева в социальных сетях. Оказалось, что изобретать разместил пост в честь Дня Всех Святых. К серии кадров, связанных с празднованием Хэллоуина, он прикрепил снимок с охваченным огнем залом кинотеатра, что разгневало аудиторию дизайнера.


В картинке, по мнению пользователей Сети, можно увидеть отсылку к страшной трагедии, когда в 2018 году в городе Кемерово загорелся крупный ТРЦ "Зимняя Вишня". Пожар унес жизни 60 человек, среди погибших большая часть – дети.


Многие комментаторы посчитали публикацию неуместной и заявили, что подобного рода вещи – это не повод для шуток.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Фото: Скриншот Instagram / artlebedevru

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